BT bereitet Übernahme von Deutsche-Telekom-Tochter vor

Vor der Übernahme der Deutsche-Telekom-Tochter EE ordnet der britische BT-Konzern seine Finanzen und rüstet sein Glasfasernetz auf. Der Telekommunikationsriese kündigte am Freitag an, binnen drei Jahren umgerechnet 2,7 Mrd. Euro in die Pensionskasse zu stecken, deren Finanzloch mittlerweile auf mehr als 9 Mrd. Euro angewachsen ist.

Innerhalb von zehn Jahren will das Unternehmen zudem sein Breitbandnetz in fast ganz Großbritannien auf Geschwindigkeiten von bis zu 500 Megabyte beschleunigen und dazu die neue Technologie G.fast nutzen. Derzeit decke BT mit seinem schnellen Internet rund drei Viertel des Landes ab, erklärte BT-Chef Gavin Patterson.