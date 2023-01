KI soll für Buzzfeed schreiben, Aktie schießt nach oben

Das Medienunternehmen will durch die künstliche Intelligenz einzigartige Inhalte für jede*n User*in generieren lassen.

Werden unsere Arbeitsplätze bald von künstlichen Intelligenzen übernommen? Wenn man bei Buzzfeed arbeitet, könnte dies bald der Fall sein. Das Medienportal hat nämlich eine Zusammenarbeit mit ChatGPT-Entwickler OpenAI angekündigt. Die Aktie schoss daraufhin in die Höhe.

Wie das Wall Street Journal berichtet, soll künstliche Intelligenz dabei helfen, Quizze und andere Inhalte automatisiert zu erstellen. Laut Buzzfeed-CEO Jonah Peretti soll künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle in der Contenterstellung des Unternehmens einnehmen. So könnten etwa einzigartige Inhalte für jede*n User*in produziert werden.

KI soll nicht journalistisch eingesetzt werden

Als Beispiel gab Peretti etwa an, dass Nutzer*innen künftig Fragen beantworten könnten, auf dessen Basis die Software einen Text - etwa in Form einer Kurzgeschichte - verfasst. "Wir sehen, dass die Durchbrüche in der KI eine neue Ära der Kreativität eröffnen", ist Peretti überzeugt. KI könne außerdem sowohl den Ersteller*innen der Inhalte als auch dem Publikum zugutekommen.