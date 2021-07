Chinas Tencent ist jetzt wertvoller als Facebook

Der chinesische Internetriese Tencent hat Facebook überflügelt: Der Börsenwert des Konzerns, der auch in Deutschland seine Smartphone-App WeChat anbietet, kletterte am Dienstag an der Börse von Hongkong auf umgerechnet 523 Mrd. US-Dollar (444 Mrd. Euro). Damit schob sich Tencent vor das soziale Netzwerk aus den USA, das an der Börse derzeit 519 Mrd. Dollar wert ist. Tencent gehört nun zu den fünf wertvollsten Unternehmen der Welt - liegt aber noch weit hinter der Nummer eins, Apple, mit 873 Mrd. Dollar. In der vergangenen Woche hatte Tencent für das dritte Quartal einen Gewinnzuwachs um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr verkündet und damit die Erwartungen von Anlegern übertroffen. Ein Grund für die guten Zahlen ist der immense Erfolg des Multiplayer-Onlinespiels "Honour of Kings": Die Einnahmen von Tencent aus dem Geschäft mit Smartphone-Spielen schossen in dritten Quartal um 84 Prozent in die Höhe.