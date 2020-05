Chinesische Smartphone-Hersteller vor großem Sprung

Von den Großen der Branche ist Xiaomi allerdings noch weit entfernt. So ist Samsung nach wie vor die Nummer eins in China mit einem geschätzten Marktanteil von knapp 20 Prozent. Die einheimische Nummer zwei, Lenovo, verkauft noch etwa doppelt so viele Smartphones wie Xiaomi in China. Der Aufstieg des weltgrößten PC-Herstellers auch im Smartphone-Geschäft macht das Gewicht des chinesischen Marktes deutlich. „Sie verkaufen bisher 95 Prozent ihrer Geräte in China - und sind schon damit der drittgrößte Anbieter weltweit“, betont Gartner-Analyst Anshul Gupta. Und Lenovo plant generalstabsmäßig eine internationale Expansion.

Auf Asien und Russland soll im kommenden Jahr Westeuropa folgen, kündigt der zuständige Lenovo-Manager Gianfranco Lanci an. Er will sich dabei Zeit lassen: „Die Märkte sind alle verschieden, wir wollen Schritt um Schritt vorgehen“, sagt Lanci, der für das Geschäft in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten zuständig ist und einst Konzernchef beim heute kriselnden Konkurrenten Acer war.

Lenovo wollte laut Medienberichten auch eine Abkürzung über den Kauf des notleidenden Smartphone-Pioniers Blackberry nehmen. Kanadische Behörden hätten jedoch unmissverständlich signalisiert nicht zuzulassen, dass die auch von vielen Behörden genutzten Blackberry-Dienste in chinesische Hand geraten. Auch den Netzausrüstern ZTE und Huawei, die ebenfalls große Player im Smartphone-Markt sind, schlägt vor allem in den USA oft Misstrauen entgegen.