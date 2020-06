Chipdesigner ARM bleibt auf Wachstumskurs

Der Chip-Designer ARM rechnet dank des Booms von Smartphones und Tablet-Computern auch im neuen Jahr mit einem kräftigen Wachstum. Der Umsatz dürfte die Erwartungen der Analysten erfüllen, teilte ARM am Dienstag mit. Diese liegen laut Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit bei 1,33 Milliarden US-Dollar (1 Mrd Euro). Das wäre ein Plus von fast einem Fünftel verglichen mit den 1,12 Milliarden Dollar für das vergangene Jahr. Schon 2013 waren die Erlöse deutlich schneller gewachsen als beim Rest der Branche. ARMs Technologie wird in den meisten Smartphones und Tablets genutzt.