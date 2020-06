Cloud-Speicherdienste ohne Regeln für Fall einer Insolvenz

Anbieter von Cloud-Speicherdiensten lassen ihre Kunden einer Studie zufolge im Ungewissen, was bei einer Insolvenz mit ihren Daten geschieht. Bei keinem der geprüften Anbieter ist vertraglich geregelt, was eine Insolvenz des Providers für die Daten des Kunden bedeutet, ergab eine Studie des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI) für Softwaresystemtechnik, die am Donnerstag in Potsdam veröffentlicht wurde.

Die Experten fanden unter den getesteten Angeboten keines, das pauschal für alle Einsatzmöglichkeiten zu empfehlen wäre. Unterschiede gibt es den Angaben zufolge unter anderem bei der Verschlüsselung der hinterlegten Daten sowie bei der Frage, ob ein Nutzer nach Vertragsende noch Zugriff auf die abgelegten Informationen hat. Zudem variierten die Zeiten für das Hinauf- und Herunterladen der Dateien stark.