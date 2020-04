Boeing kündigt 16.000 Mitarbeiter

Das Boeing-Management zeigte sich zuversichtlich, ausreichend Geld zur Finanzierung des laufenden Geschäfts aufzutreiben. Nach Aussage von Insider sind Anleihen und andere Finanzinstrumente in einem Volumen von mehr als zehn Mrd. Dollar geplant. Das trieb die Aktie um mehr als fünf Prozent nach oben. Boeing hat bereits die kompletten Kreditlinien über 13,8 Mrd. Dollar gezogen. Ob Boeing auch Staatshilfen beantragen will, ließ das Unternehmen offen.

Kurzarbeit bei Airbus

Der europäische Konkurrent Airbus will ohne Staatshilfe auskommen, wie Finanzchef Dominik Asam am Mittwoch klarmachte. Airbus-Aktien schossen in Paris um neun Prozent nach oben. In Deutschland schickt Vorstandschef Guillaume Faury allerdings einige tausend Mitarbeiter vorerst in Kurzarbeit. In Frankreich kommen Tausende hinzu.

Hoffnung auf eine rasche Erholung machen sich beide Konzerne nicht. Grenzschließungen und Reisewarnungen haben den Verkehr in der Luft weltweit fast zum Erliegen gebracht. Fluggesellschaften kämpfen gegen die Pleite und haben Flugzeuge ausgemustert. Neue Bestellungen werden verschoben oder storniert.

Kein Interesse an Flugzeugen

Boeing hat von Jänner bis März gerade 50 Flugzeuge ausgeliefert, zwei Drittel weniger als vor einem Jahr. Der Umsatz hat sich auf 6,2 Mrd. Dollar fast halbiert. Airbus lieferte 122 Flugzeuge aus, doch 60 konnten wegen der Pandemie nicht an die Kunden übergeben werden. „Wir stecken mitten in der schwersten Krise, die die Luftfahrtindustrie je erlebt hat“, sagte Airbus-Chef Faury.