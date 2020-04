Masken und Filter: So fliegen wir in Zukunft

2. Kein hektisches Boarding mehr

Mehr Abstand beim Ein- und Aussteigen, aber auch beim Check-in heißt, dass der Prozess länger dauert. Für Fluggäste könnte das bedeuten, dass sie früher als bisher am Flughafen erscheinen müssen. Wer die teilweise engen Gänge und kleinen Gates am Flughafen Wien kennt, weiß, dass die trivial klingende Maßnahme in der Praxis komplizierter ist, als sie klingt.

„Im Moment sind die Terminals leer, da kann man das benachbarte Gate leicht sperren. Bei höherem Aufkommen kriegt man da aber schnell ein Problem“, sagt Luftfahrtexperte Kurt Hofmann zur futurezone. Mehr Busse auf dem Flugfeld sollen garantieren, dass Passagiere auch bei der Fahrt von und zum Flugzeug nicht zu eng stehen müssen, so der Vorschlag der Luftfahrtverbände.