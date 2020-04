Boeing 767 mit medizinischer Ausrüstung fliegt Herz über Island

Wer den Flug ICE1725 der Icelandair Boeing 767 von Shanghai nach Reykjavík am Sonntag auf einer der Flugplattformen wie FlightAware oder Flightradar24 verfolgte, konnte kurz vor dem Landeanflug eine Extraeinlage beobachten. Das Flugzeug, das wegen der Corona-Pandemi Tonnen medizinischer Ausrüstung von China nach Island brachte, flog nämlich ein großes Herz in den Himmel, bevor es um 18:42 pünktlich am Flughafen Keflavík landete.

Verzückung und Kritik

Das Herz, das in den Flugrouten-Apps über Island zu sehen war und zwei kleine Extraschleifen notwendig machte, sorgte im Internet für Verzückung, aber auch Kritik. Auf Reddit etwa kritisierten manche die Zeit- und Spritvergeudung, die das Flugzeug bei der Lieferung von medizinischen Produkten in Kauf genommen habe. Andere rückten zur Verteidigung der netten Geste aus, indem sie den Flugverlauf genauer unter die Lupe nahmen.