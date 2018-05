Wie Europa mit Cocktailtomaten die Digitalisierung rockt

Unter den geladenen Sprechern finden sich der ehemalige SpaceX-Satellitenchef Bulent Altan und die Blockchain-Pionierin Leanne Kemp. Weitere internationale Wirtschaftsgrößen sind der Trivago-Gründer Rolf Schrögens, Wirecard-CEO Markus Braun, Spotify-Direktorin Lisa Kleinsorge, Facebook-Newschef Guido Bülow und Electronic-Arts-Mitbegründer Jeff Burton. Aus der heimischen Wirtschaft werden sich neben dem Kapsch BusinessCom-COO-Vorstand Borenich auch T-Mobile-Chef Andreas Bierwirth, RBI-CEO Johann Strobl, FACC-CEO Robert Machtlinger und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz einbringen.

Science Fiction wird Realität

"Die Science-Fiction-Welt, wie ich sie mir in meiner Jugend vorgestellt habe, von selbstfahrenden Autos bis virtueller Kommunikation und anderen eigentlich unvorstellbaren Dingen, werde ich in meinem Arbeitsleben noch erleben. Umso wichtiger ist es, dass Europa die Chancen der Digitalisierung nutzt und jetzt alles daran setzt, zukunftsfähig zu bleiben", sagte Bierwirth am Dienstag. Auf wirtschaftlicher, aber vor allem auch politischer Ebene müsse Europa gemeinsam vorgehen, sonst habe man gegen die Konkurrenz aus den USA und dem asiatischen Raum keine Chance. Selbst Deutschland, wo es nun um die Vormachtstellung im industriellen Sektor gehe, sei für sich allein betrachtet ein kleines Land.

Die Veranstaltung ist wie im Vorjahr auf 300 Teilnehmer limitiert und soll internationale Vordenker mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik zusammenbringen. Neben Europas digitaler Stellung in der globalisierten Welt und der Zukunft des Arbeitens steht auch die (Daten-)Sicherheit im Fokus. Der ebenfalls geplanten Diskussion über kassaloses Bezahlen und digitales Shoppen auch in traditionellen Supermärkten, muss sich auch Händler-Konzern REWE stellen, der als Partner der Konferenz ebenfalls mit an Bord ist.