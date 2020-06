Dell kauft Speicheranbieter um eine Mrd. Dollar

Dell will wie die Rivalen Hewlett-Packard und IBM über das klassische PC-Geschäft hinauswachsen und übernimmt den Speicherspezialisten Compellent Technologies. Die Übernahme habe einen Wert von insgesamt rund 960 Mio. Dollar (725 Mio. Euro), teilte Dell am Montag vor US-Börsenbeginn mit.

Je Compellent-Aktie werde Dell 27,75 Dollar in bar bezahlen. Der Preis entspricht einem Abschlag von drei Prozent auf den Schlusskurs von Compellent von Freitag. Dell-Aktien reagierten vorbörslich mit Abschlägen von 1,4 Prozent. Compellent-Titel verloren 2,7 Prozent. Diese haben seit Ende Oktober, als Reuters erstmals über das Kaufvorhaben berichtet hatte, rund 46 Prozent zugelegt.

Je mehr Informationen und Programme in die virtuelle Welt verlagert und in sogenannten Clouds - Daten-Wolken - von überall her zugänglich werden, desto interessanter wird das Geschäftsfeld der Speicher-Technik. Marktforscher gehen davon aus, dass sich der Markt für das Cloud Computing in den kommenden drei Jahren auf 150 Mrd. Dollar verdreifachen wird. Im Kampf gegen HP um die Vorherrschaft im Speicher-Markt hatte Dell zuletzt den Kürzeren gezogen. HP kaufte zuletzt 3PAR für 2,4 Milliarden Dollar.

(apa/reuters)