Deutsche Frequenzauktion verliert an Schwung

Bei der milliardenschweren Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen gehen die drei Bieter Deutschen Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland immer vorsichtiger vor. Für zwei wichtige Frequenzbereiche bei 700 Megahertz und 900 Megahertz sind seit Wochenbeginn keine neuen Gebote mehr abgegeben worden, wie aus einer Aufstellung der Bundesnetzagentur auf ihrer Internet-Seite am Mittwoch hervorging.

Das Geschehen konzentriert sich vor allem auf die Blöcke bei 1800 Megahertz. Nach Aussage der Analysten der Bank Citi muss vor allem Vodafone hier neues Spektrum kaufen, weshalb die Telekom ein Interesse habe, die Preise in dem Bereich auf das Niveau der 900-Megahertz-Frequenzen - also auf etwa 100 Millionen Euro je Block - hochzutreiben. Der Punkt werde nun bald erreicht, weshalb die Auktion in absehbarer Zeit zu Ende gehen könnte, erklären die Fachleute.