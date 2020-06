Deutsche Telekom im Rennen um slowenischen Marktführer

Die Bieter wollten sich zu den Informationen nicht äußern, Telekom Slovenije war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die börsenotierte teilstaatliche Telekom Austria ist über ihre Tochter Si.mobil am slowenischen Markt vertreten und somit ein Konkurrent von Telekom Slovenije. In Mazedonien verschmelzen die beiden Rivalen ihre jeweiligen Töchter gerade. Die Telekom Austria könnte wohl aus kartellrechtlichen Gründen nicht bieten, sagte einer der Insider zu Reuters.

Die slowenische Regierung treibt derzeit die Privatisierung der Telekom Slovenije voran, um Geld in die leeren Kassen zu bekommen. Sie will 72 Prozent an dem Konzern veräußern. Die Regierung fordere einen Aufschlag auf den aktuellen Börsenwert und hoffe, dass das Unternehmen mit bis zu 1,6 Milliarden Euro bewertet wird, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der aktuelle Börsenwert liegt bei rund 950 Millionen Euro.