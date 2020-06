Deutsche Telekom und Orange auf Einkaufstour

Die beiden Konzerne wollen in Summe in drei Jahren 1,3 Mrd. Euro pro Jahr einsparen. Im vierten Quartal dieses Jahres werde dazu ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, teilten die Partner am Montag mit. Das neue Joint Venture werde eine schlagkräftigere Beschaffungsorganisation ermöglichen und zu einer noch effektiveren Partnerschaft mit den Lieferanten führen, meint Olaf Swantee von France Telecom-Orange. „Damit können wir Innovationen weitertreiben und Technologien entwickeln, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen.“

Datennutzung explodiert

Auch bei der Deutschen Telekom, dem Mutterkonzern von T-Mobile Österreich, argumentiert man mit den gesteigerten Netzanforderungen, die ein derartiges Joint Venture notwendig machten. „Von den Betreibern wird erwartet, mehr als je zuvor in Netzwerke und Infrastruktur zu investieren, da die Datennutzung exponentiell zunimmt und es vermehrt Anstrengungen gibt, die digitale Aufspaltung zu reduzieren”, wird Edward R. Kozel, Chief Technology and Innovation Officer der Deutschen Telekom, zitiert.

Das neue Joint Venture soll einen Sitz in Bonn sowie Paris bekommen und sich auf die Bereiche Endgeräte, Netzausrüstung, Service-Plattformen sowie IT-Technik konzentrieren. Bereits im Februar hatten die Konzerne angekündigt Funk- und Drahtlosnetze in Zukunft verstärkt miteinander teilen zu wollen. Wie die futurezone bereits vergangenen Woche aus gut informierten Kreisen