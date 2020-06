Deutsches 3D-Druck-Unternehmen geht an die Börse

Der Börsengang des Lübecker Unternehmens SLM Solutions ist unter Dach und Fach. Der Anbieter von 3D-Druckverfahren für die Industrie setzte den Platzierungspreis für seine Aktien am Donnerstagabend am unteren Ende der Preisspanne von 18 bis 23 Euro fest. Zudem wurden die Altaktionäre nicht alle angebotenen Papiere los. Der Bruttoerlös, mit dem SLM das weitere Unternehmenswachstum finanzieren will, liegt einer Mitteilung zufolge jedoch wie geplant bei 75 Millionen Euro aus einer Kapitalerhöhung. Der erste Handelstag für die Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse soll der (heutige) Freitag sein.