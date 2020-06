DiTech-Masseverwalter droht mit Konkurs

Izdebski setzte in den vergangenen fünf Jahren auf eine rasante Expansion. Auch um eine gewisse Marktgröße und damit attraktivere Einkaufspreise zu erreichen, argumentierte er. Binnen fünf Jahren wurden ein knappes Dutzend zusätzlicher Standorte eröffnet, mit der Buchhandelskette Thalia wurde ein Shop-in-Shop-Konzept gestartet. Zwischen 2008 und 2012 verdoppelte sich der Umsatz auf 120 Millionen Euro. Auf der Verdienstseite sah es aber nicht so rosig aus. Die Expansion kostete viel Geld, das im Liquiditätspolster fehlte. Gleichzeitig sanken die Margen des Händlers, der ursprünglich mit Computern und Laptops gut verdiente. Diese Geräte werden aber nicht mehr so oft gekauft, stattdessen greifen Konsumenten zu Smartphones und Tablets, an denen Händler weniger gut verdienen.

Im Oktober des Vorjahres wurden die ersten Kreditversicherer nervös und kündigten den Versicherungsschutz. Izdebski konnte im Herbst noch einmal eine Finanzierung von den Banken aufstellen. Die Kreditschützer gaben einen positiven Ausblick. Keine guten Aussichten haben all jene, die noch DiTech- Gutscheine haben. Diese werden derzeit nicht eingelöst. Aus juristischen Gründen, weil es sich dabei um eine Gläubigerübervorteilung handeln würde. simone hoepke