Dramatische Folgen: Karte zeigt wirtschaftlichen Stillstand

Die Corona-Krise sorgt nicht nur für einen Stillstand unseres sozialen Lebens, sondern auch für einen harten Wirtschaftsstopp. Lieferketten weltweit sind derzeit lahmgelegt – zahlreiche Fabriken sind geschlossen und Güterströme unterbrochen. Den Überblick über die jeweilige nationale Situation zu behalten, ist derzeit kaum noch möglich.

Doch besonders für die Automobil-, Chemie-, Metall- und Elektronikindustrie sind Informationen über Störungen in Lieferketten essenziell. Um diese in Echtzeit anschaulich zu machen, hat das Wiener Start-up Prewave die sogenannte „Coronavirus Disruption Map“ entwickelt. Die Karte richtet sich an die für die industrielle Produktion wesentlichen Hotspots wie China, USA, Indien und mehrere Länder in Europa.