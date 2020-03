TU Wien berechnet, wann Corona-Maßnahmen gelockert werden können

"Was die Modellrechnungen von TU Wien und dem TU Wien-Spin-Off dwh vor einer Woche vorhersagten, tritt nun ein: Kontaktreduktion bremst die Krankheitsausbreitung", heißt es in einer Aussendung der Technischen Universität Wien.

Als sich COVID-19 in Österreich auszubreiten begann, verdoppelte sich die Zahl der bestätigten Fälle alle 2 bis 2,5 Tage. In den vergangenen Tagen wurde dieser tägliche Zuwachs geringer. Nun sei von einer Verdopplungszeit im Bereich von 4 bis 6 Tagen auszugehen, schreibt die TU Wien.

Berechnungen bestätigt

"Die meisten Menschen in Österreich haben sich zum Glück an die Empfehlungen gehalten und die Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte reduziert", sagt Niki Popper von der TU Wien. "Somit ist genau das eingetreten, was wir für diesen Fall vor einer Woche vorherberechnet hatten: Die Zahl der COVID-19-Fälle steigt zwar noch, aber der tägliche prozentuelle Anstieg hat sich reduziert. Wir sind auf einem guten Weg."