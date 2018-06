Drei: "Hunderte Millionen in Kupfer zu versenken, bringt nichts"

Um die flächendeckende Breitband-Versorgung Österreichs sicherzustellen, fordern Netzbetreiber den verstärkten Glasfaserausbau - auch in ländlichen Regionen. Sie kritisieren, dass der Großteil der Breitband-Milliarde in den Ausbau von Kupfernetzen gesteckt wurde und damit praktisch ausschließlich A1 zugute kam. "Hunderte Millionen in Kupfer zu versenken, bringt nichts im Sinne der Nachhaltigkeit. Um für die Gigabit-Zukunft gerüstet zu sein, sollte nur mehr die direkte Anbindung mit Glasfaser gefördert werden", kritisierte Drei-CEO Jan Trionow in einer Pressekonferenz des Verbands Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) am Mittwoch in Wien.

Große Kluft zwischen Stadt und Land

In einem Zusammenschluss mehrerer regionaler Festnetz- und Kabelnetzanbieter und Drei will der VAT den Breitbandausbau in Österreich vorantreiben. Besonderes Augenmerk solle in Zukunft auf die Anbindung des ländlichen Raums gelegt werden, da diese sonst drohen, den Anschluss zu verpassen. "Im bisherigen Ausbau wurde viel Fokus auf die Städte gelegt, während der ländliche Bereich zu kurz kam. Leider werden regionale Anbieter für den Ausbau der Breitband-Infrastruktur oft unterschätzt. Dabei sind gerade sie unerlässlich, um die größer werdende Kluft zwischen Stadt und Land zu schließen", sagte Trionow in seiner Funktion als VAT-Präsident.