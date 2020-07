Drei: "Wir haben die Netzprobleme gelöst"

Drei konnte 2014 174.000 neue Kunden dazu gewinnen und den Marktanteil so auf 27,6 Prozent steigern. Der Umsatz ist trotzdem um acht Prozent auf 686 Millionen Euro gesunken. "Das liegt vor allem an regulatorischen Effekten wie der Senkung der Roaming-Gebühren und am weiteren Rückgang der Preise pro Einheit am Markt", sagt Drei-Boss Jan Trionow. Die Preissteigerungen, über die in den Medien nach dem Merger von Drei und Orange berichtet worden ist, seien hauptsächlich einer selektiven Wahrnehmung geschuldet, so der CEO.

Zum Beweis zeigt er eine Statistik, die Preise pro Einheit - das ist entweder ein Megabyte, eine Gesprächsminute oder eine SMS - zeigt. Im zweiten Quartal 2012 kostete eine solche 2,9 Cent, ein Jahr später 1,9 Cent und im selben Zeitraum 2014 1,3 Cent. Ob es Megabyte, SMS oder Minuten sind, die diesen Rückgang hauptsächlich zu verantworten haben, geht aus der Statistik nicht hervor. "Die gefühlten Preissteigerungen spiegeln einfach eine geänderte Realität wieder, etwa sinkende Roaming-Preise und den Wechsel vieler Kunden von SMS zu Whatsapp und Co", so Trionow.

Die Nutzung der Mobilfunknetze ist in Österreich 2014 insgesamt weiter gestiegen und hat im zweiten Quartal 2014 rund 45 Milliarden Einheiten erreicht. Den Gewinn konnte Drei so steigern. Das EBIT belief sich 2014 auf 170 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der durchschnittliche Erlös pro Kunde ist von 20,6 auf 19,66 Euro gesunken. Trotzdem sei Drei ein "solider, profitabler Betreiber", sagt Trionow. Durch die Nutzung von Synergieeffekten nach der Übernahme von Orange konnte Drei die Betriebskosten um 19 Prozent auf 212 Millionen Euro senken.