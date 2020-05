Dreitägiger Streik in deutschem Amazon-Versandzentrum

Im deutschen Amazon-Versandzentrum wird seit Donnerstag in der Früh wieder gestreikt. Seit der Frühschicht hätten sich Mitarbeiter des Internethändlers vor den Toren des Versandlagers in Bad Hersfeld (Bundesland Hessen) versammelt, um höhere Löhne zu fordern, sagte Mechthild Middeke von der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag. Der Streik soll noch bis Samstag dauern. Middeke rechnet damit, dass sich 400 bis 600 Mitarbeiter am Streik beteiligen werden. Insgesamt hat Amazon in Bad Hersfeld rund 3300 Beschäftigte.