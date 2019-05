Drohnen inspizieren Hochleistungsnetze

Die Drohnen können bis zu zwei Stunden in der Luft bleiben. Strecken von 50 Kilometern und mehr kann man damit problemlos abfliegen, sagt Rainer Masopust, der die Plattform beim IoT Forum CEE, das am 5. Juni im Wiener Tech Gate stattfindet, vorstellen wird. "Wir erkennen Schäden und analysieren, ob eine Wartung nötig ist. Es geht auch in Richtung Predictive Maintainance, also vorausschauende Instandhaltung."

Kontrollflüge von Drohnen entlang von Stromleitungen sind aber nur ein Anwendungsfall für die automatisierte Marktplatz-Lösung. Ein anderer wäre das Abfliegen von Waldflächen mit Drohnen und Multispektralkameras, um Rückschlüsse auf Borkenkäferbefall zu ziehen.

In der Blockchain könnten auch Flugrouten dokumentiert werden, auf die auch die Flugsicherheitsbehörde Austro Control zugreifen kann, erläutert Masopust. Gemeinsam mit Smart-Digital und Austro Control werden über Erprobungsgenehmigungen Langstreckenwartungsflüge außerhalb der Sichtweite getestet. Nach der Umsetzung einer geplanten EU-Verordnung in nationales Recht sollen auch reguläre Lizenzen für solche "Out-of-Sight"-Flüge verfügbar sein. Mit den Behörden stehe man deshalb bereits in Kontakt, sagt Masopust: "Wir wollen da vorne mit dabei sein."