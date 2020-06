eBay enttäuscht trotz PayPal-Zuwachs

Das als Internet-Auktionshaus groß gewordene Unternehmen steigerte seinen Umsatz im ersten Vierteljahr um 14 Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar (3,10 Mrd. Euro). Der Gewinn stieg um elf Prozent auf 899 Millionen Dollar. Pro Aktie verdiente eBay mit 70 Cents mehr als von Experten erwartet. Zu Buche schlug aber auch eine drei Milliarden Dollar schwere Steuerlast, die eBay bei der Rückholung von neun Milliarden Dollar Auslandsgewinnen entstand.

Mit diesen Mitteln aus dem internationalen Geschäft kann eBay seine in den USA zugänglichen Barmittel mehr als verdoppeln. Zugleich kündigte eBay am Dienstag an, Aktien im Wert von 1,8 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Die Aktien fielen nachbörslich um mehr als drei Prozent, zuvor hieß es in einem anderen Bericht sie seien um 4 Prozent gefallen.

Der Konkurrent Amazon hatte seinen Umsatz im ersten Quartal um fast ein Viertel auf knapp 20 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn legte um 32 Prozent auf 108 Millionen Dollar zu.