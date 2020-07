eDarling-Verkauf gescheitert

Der Verkauf der Online-Partnervermittlung eDarling an den US-amerikanischen Wettbewerber eHarmony ist nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „ Focus" gescheitert. Das US-Unternehmen hält bereits 30 Prozent an dem Portal der Samwer-Brüder, verzichtet aber demnach auf seine Option für den Rest. Es sei nicht bereit gewesen, den fälligen „hohen zweistelligen Millionenbetrag" aufzubringen, schrieb der „ Focus" (Montag) unter Berufung auf Branchenkreise. Hintergrund sei das geringe Wachstum im Geschäft mit Partnervermittlungen.

Die drei Samwer-Brüder Alexander, Oliver und Marc gehören zu den erfolgreichsten Internet-Unternehmern in Europa. Es gelang ihnen mehrfach, Geschäftskonzepte von US-Vorbildern zu kopieren, Firmen aufzubauen und an Wettbewerber zu veräußern - das Online-Magazin Gruenderszene.de zählt mindestens 25 erfolgreiche Transaktionen. So verkauften die Samwer-Brüder 1999 die Auktionsplattform Alando an Ebay. 2004 veräußerten sie Jamba an den Telekom- und Internet-Dienstleister VeriSign. In jüngerer Zeit gelang der Verkauf des Gutschein-Portals CityDeal an den Rivalen Groupon.