Edustore eröffnet Shop neben Uni Wien

Studierende der Universität Wien können sich künftig High-Tech-Produkte, die sie für ihre Arbeit an der Uni erwerben möchte, in einem Showroom ansehen, bevor sie diese kaufen. Denn gleich nebenan (Universitätsstraße 4) öffnet der Edustore einen Shop. Neben einem Showroom soll es auch einen Pick-Up-Store geben, kündigt der Edustore in einer Presseaussendung an. Laptops und Tablets können dann vor Ort ausprobiert werden, bevor sie gekauft werden.

Geöffnet wird am sogenannten „Black Friday“, bei dem es traditionell Sonderangebote auf bestimmte Produkte gibt. Unter anderem wird das Sony Xperia Z3 Compact, das weltweit dünnste und leichteste Tablet, um 80 Euro günstiger als der Bestpreis auf der Preisvergleichsplattform Geizhals.at angeboten. Auch das LG G Pad 8.0 gibt es m „Black Friday“ um einen weitaus günstigeren Preis.