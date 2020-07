„Wir machen nur mehr Online-Projekte. Das ist die Zukunft", sagt Paeck, der morgen Donnerstag im Zuge der Subotron ProGames die Firma vorstellt. Sein Team hat dabei eine ganz genau Zielgruppe im Auge: Männer, in ihren 30gern, die mit Spielen groß wurden, jetzt aber kaum noch Zeit zum Spielen haben. Ihnen will man Titel bieten, die sie zwischen Job, Familie und andere Freizeitaktivitäten einschieben können. Dabei geht es laut Paeck aber nicht um simple Spaß-Titel. „Wir machen anspruchsvolle Spiele mit guter Grafik für ein erwachsenes, spielerfahrenes Publikum", so der Firmenchef.

Bekannte Namen und Welten

Um als Nachzügler im Free-2-Play und Online-Bereich schnell Fuß fassen zu können, wird auf Lizenzen gesetzt. „Wir haben überlegt, was wir damals gerne gespielt haben und dann nach Games gesucht, die Spaß machten und Nostalgie-Gefühle auslösen. Es muss eine romantische Verbindung geben", so Paeck. Fündig ist man bei Jagged Alliance, Deadlands und Shadowrun geworden. Die Lizenz zu Game of Thrones hat ihnen im letzten Moment Bigpoint weggeschnappt. Ein weitere Vorteil der Marken-Strategie: „Wir haben kein beliebiges Setting und sind nicht austauschbar."

Das erste Online-Spiel von Cliffhanger ist Jagged Alliance Online. Im Gegensatz zum PC-Games „Back in Action" setzt ihr Titel auf alte Werte. „Wir haben das Spielprinzip kaum verändert. Das Spiel ist rundenbasiert und bietet alles, was man an Jagged Alliance liebt", so Paeck. Es gibt einen Single-Player-Modus mit rund 120 Missionen sowie einen Multi-Player-Part. Obwohl Micro-Payments Geld in die Kassa spülen sollen, ist es auch möglich, das Spiel ohne Investitionen zu beenden. Man arbeite auch eng mit der Fan-Gemeinde zusammen und binde sie in den Entwicklungsprozess ein. Aus diesem Grund wurde die Beta-Version sehr früh gestartet, um viel Feedback zu sammeln. Zudem wurde – und das ist für ein Österreichisches Studio ungewöhnlich – ein Datenanalyst angestellt.