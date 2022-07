Eutelsat will angeblich Sat-Internet-Provider OneWeb übernehmen

Der französische Satellitenbetreiber Eutelsat plant Insidern zufolge eine Komplettübernahme des britischen Konkurrenten OneWeb. Ein Kauf werde möglicherweise bereits am Montag bekannt gegeben, sagten zwei mit den Verhandlungen Vertraute am Sonntag. OneWeb sei bei seiner letzten Finanzierungsrunde mit 3,4 Mrd. Dollar (3,34 Mrd. Euro) bewertet worden. Eutelsat hält bereits 23 Prozent an den Briten und ist damit zweitgrößter Anteilseigner. Eutelsat lehnte eine Stellungnahme ab.

Munition gegen Musk

Eine Übernahme von OneWeb könnte Eutelsat im internationalen Rennen um den Ausbau kommerzieller Satellitennetze stärken. Wichtige Konkurrenten sind der Unternehmer Elon Musk mit seiner Firma SpaceX und deren Satellitennetz Starlink und die Amazon-Tochter Kuiper. Zugleich ist die russische Raumfahrtindustrie, die eine wichtige Rolle bei der Beförderung von Satelliten ins Weltall spielte, angesichts der Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs ins Abseits geraten.

Viele staatliche Player

Hinter Eutelsat stehen Frankreich als Haupteigner und China als viertgrößter Teilhaber. An OneWeb sind neben Eutelsat der britische Staat und der indische Unternehmer Sunil Bharti Mittal beteiligt. Bei der internationalen Zusammenarbeit spielen neben kommerziellen Aspekten stets auch sicherheitspolitische Interessen eine Rolle.