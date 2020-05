Ex-Nokia-Boss Stephen Elop verlässt Microsoft

Wenige Monate nach dem Milliarden-Zukauf setzte der Konzern den Abbau von 18.000 Arbeitsplätzen in Gang, von dem Nokia-Jobs massiv betroffen waren.

Elop war kurzzeitig als möglicher Nachfolger von Steve Ballmer an der Konzernspitze gehandelt worden, am Ende ging der Job aber an Cloud-Chef Satya Nadella. In dessen Strategie spielen Dienste aus der Internet-Wolke eine zentrale Rolle.