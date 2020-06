Ex-Orange-CEO Krammer startet mit "Hofer Mobil"

Die könnte, in Anlehnung an Aldi in Deutschland, wo das Mobilfunkangebot „Aldi Talk“ heißt, zwar ebenfalls „Hofer Talk“ heißen. Wahrscheinlicher ist, dass das Angebot „Hofer Mobil“ bzw. es noch einen knackigen kurzen Markennamen geben wird. Auf jedenfall will man mit „Hotalk“, wie das Service auch heißen könnte, ein Prepaid-Produkt mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis anbieten.