Propeller mit Delfinhaut spart jährlich 300 Tonnen Treibstoff

© Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering

Entwickelt wurde die künstliche Delfinhaut im Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering. Sie basiert auf dem Aufbau der Haut von Delfinen, die beim Schwimmen im Meer quasi widerstandsfrei durch das Wasser gleiten. Grund sind Mikrostrukturen auf der Delfinhaut, die Mikro-Wirbelströme erzeugen und so die Reibung zwischen Haut und Wassers verringern.

Auch die künstliche Delfinhaut ist mit solchen Mikrostrukturen ausgestattet, die 0,1 bis 0,2 mm groß sind und aus einem flexiblen Material bestehen. Im Gegensatz zu bionischer Haihaut ist die bionische Delfinhaut allerdings einfacher aufgebaut und daher wirtschaftlicher. Eine Schiffsschraube damit auszustatten kostet etwa 20.000 Dollar - ein Bruchteil dessen, was man sich im Jahr dadurch an Treibstoffkosten einspart.

Die künstliche Delfinhaut ist nicht das einzige, was man sich in der Schiffsfahrt von den Meeressäugern abschaut. Die Bugwulst - eine wulstförmige Ausbuchtung, die sich meist unterhalb der Wasserlinie am Bug des Schiffes befindet - beeinflusst das Wellenbild eines fahrenden Schiffes und wirkt sich ebenfalls vorteilhaft auf den Treibstoffverbrauch aus. 10 bis 15 Prozent können dadurch eingespart werden. Vorbild dafür war eine Verdickung an der Nase von Delfinen.