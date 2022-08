Explosion in Rechenzentrum von Google, mehrere Verletzte

Nach einer Explosion in einem Rechenzentrum sind Google-Dienste weltweit ausgefallen.

Kurz nach dem Feuer in dem Rechenzentrum sind bei Google-Diensten weltweit Probleme aufgetreten: Manche Services waren nicht oder nur teilweise erreichbar, wie zahlreiche Meldungen in den sozialen Netzwerken und auf Downdetector.com zeigen.

In einem Rechenzentrum von Google ist es offenbar zu einer größeren Explosion gekommen. 3 Personen sollen in der Folge mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein, wie die Omaha World-Herald berichtet .

Google-Dienste ausgefallen

Es ist allerdings nicht bestätigt, ob es einen Zusammenhang zwischen der Explosion und den weltweiten Ausfällen gibt. Möglicherweise musste aufgrund des Vorfalls einiges an Traffic umgeleitet werden, was die temporären Ausfälle zur Folge gehabt haben könnte. Die Probleme sind mittlerweile behoben.

Was genau in dem Rechenzentrum in Council Bluffs im US-Bundesstaat Iowa vorgefallen ist, ist noch unklar. Die Rede ist von einer "großen elektrischen Explosion". Ein Feuer sollte demnach aber nicht ausgebrochen sein.