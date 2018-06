Microsoft versenkt Rechenzentrum im Meer

Erste Experimente 2015

Microsoft hat bereits 2015 mit einem Unterwasserrechenzentrum vor der kalifornischen Küste experimentiert. Ein nach der der XBox-Figur Leona Philpot benannte Rechenzentrum blieb insgesamt fünf Monate unter Wasser.

Sollte sich das Experiment in Orkney als erfolgreich erweisen, plant der Softwarekonzern künftig mehrere solcher Container gebündelt einzusetzen. Auf diese Art könnten Offshore-Rechenzentren in rund 90 Tagen errichtet werden, berichtet die BBC. An Land dauert dies oft Jahre.

Dass Unterwasser-Rechenzentren zu weniger Energieverbrauch und einer Verringerung der Umweltbelastung führen, bezweifeln Experten allerdings. Das Ergebnis würden wohl höhere Wassertemperaturen und größere Fische sein, wird ein britischer Wissenschaftler von der BBC zitiert.