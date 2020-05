Fabasoft mit besserem Geschäftshalbjahr als im Vorjahr

Wie die Firma bekanntgab, konnten die operativen Ergebnisse ins Plus gedreht werden. Die Umsätze wuchsen von 10,2 auf 12,1 Mio. Euro, und das EBITDA drehte von -0,3 auf 2,0 Mio. Euro ins Plus, gab Fabasoft am Freitagabend ad-hoc bekannt. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich von -1,1 Mio. auf positive 1,2 Mio. Euro.

Der Bestand an liquiden Mitteln schrumpfte dagegen binnen Jahresfrist leicht auf 11,3 (12,0) Mio. Euro. Die endgültigen Halbjahreszahlen gibt Fabasoft Ende November bekannt.