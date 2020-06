Facebook: Gewinn dank mobiler Werbung fast verdoppelt

Aussagen des Facebook-Managements in einer Telefonkonferenz mit Analysten brachten die Aktie massiv unter Druck. Finanzchef David Wehner kündigte an, die Ausgaben im kommenden Jahr um 55 bis 75 Prozent zu erhöhen. Facebook will massiv in Beteiligungen wie die Messenger-App Whatsapp oder die 3D-Brillenfirma Oculus investieren. Zudem werde sich das Umsatzwachstum im Schlussquartal auf 40 bis 47 Prozent im Jahresvergleich abschwächen. Nachbörslich fiel die Aktie daraufhin um etwa zehn Prozent.

Von Juli bis September konnte Facebook den Umsatz zum Vorjahr um 59 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar ausbauen und die Prognosen der Analysten damit übertreffen werden. Auch sonst gab es am Quartalsbericht eigentlich nicht viel auszusetzen: Die Werbeeinnahmen stiegen um 64 Prozent auf 2,96 Milliarden Dollar, bei mobilen Apps betrug das Plus sogar 66 Prozent.