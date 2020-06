Facebook und Google kämpfen um Gatekeeper-Vormacht im Netz

So warb BuzzFeed vor wenigen Monaten den Pullitzer-Preis-Gewinner Mark Schoofs, lange Jahre beim „ Wall Street Journal“( WSJ), ab, der nun eine sechsköpfige Investigativgruppe bei BuzzFeed leitet. Mit an Bord ist auch die ehemalige Russland-Korrespondentin des „ Guardian“, Miriam Elder. Insgesamt arbeiten rund 130 Journalisten für BuzzFeed. Die Plattform will weiter wachsen, wirft allerdings noch kaum Gewinne ab. Im Dezember 2013 besuchten 130 Millionen User BuzzFeed, wobei etwa drei Viertel über soziale Medien kamen. Die Leserschaft von BuzzFeed ist im Vergleich zu traditionellen Medienportalen jung.

In den letzten Monaten 2013 stieg die Zahl jener User, die via Facebook auf BuzzFeed landeten, rasant an. Die Google-Überweisungen stagnierten dagegen und nahmen gegen Jahresende sogar leicht ab, schreibt der Techblog Re/Code. Im Dezember generierte Facebook gar viermal so wie Traffic wie Google. Dass Google generell weniger User auf Websites und insbesondere Nachrichtenportale leitet als Facebook, kann so nicht ganz stimmen, entgegnet jetzt die Define Media Group (DMG), eine Beratungsfirma mit Schwerpunkt auf

Suchmaschinenoptimierung. Die Auswertung ihrer Daten ergab laut einem Blogeintrag von gestern, Donnerstag, dass 43 Prozent der User direkt auf eine Internetseite gelangen, 41 Prozent über Suchmaschinen und nur 16 Prozent über soziale Medien. Basis der Untersuchung waren 87 große und bekannte Internetseiten mit 10 Milliarden Visits im Jahr 2013, weiters Daten von Google Analytics und Omniture, die beide den Datenverkehr auf Websites untersuchen, unter anderem die Herkunft der User und deren Besuchsdauer. Internetseitenbetreiber geben auch nicht weniger Geld für Suchmaschinenoptimierung aus, betont DMG. Wenngleich der Social-Traffic im vergangenen Jahr dem Berater zufolge um 38 Prozent zulegte.