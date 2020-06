Facebook verdoppelt Umsatz

Das soziale Netzwerk Facebook hat einem Insider zufolge im ersten Halbjahr diesen Jahres fast 500 Millionen Dollar verdient. Der Umsatz habe sich auf 1,6 Milliarden Dollar verdoppelt, sagte eine mit dem Zahlenwerk vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Facebook ist in Privatbesitz und veröffentlicht seine Bilanzen nicht. Das Unternehmen zieht einen Börsengang in Erwägung. Viele Beobachter rechnen im kommenden Jahr damit. Zuletzt wurde das Netzwerk mit etwa 80 Milliarden Dollar bewertet.

Facebook hat mehr als 750 Millionen Mitglieder und steht damit an der Spitze der Online-Netzwerke. Zuletzt wurde die Konkurrenz jedoch stärker. So wächst Google+ in beispiellosem Tempo. Allein in den ersten beiden Wochen nach dem Start im Juni gewann das Produkt zehn Millionen Kunden, täglich sollen etwa eine Million hinzukommen. Facebook setzte mit seiner Beliebtheit auch Branchengrößen wie Yahoo unter Druck.