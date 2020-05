Facebook will Werbung genauer auf Nutzer zuschneiden

Facebook-Nutzer erhalten dem Unternehmen zufolge zugleich aber bessere Möglichkeiten, die Werbung zu steuern. So können Kunden die Funktion ganz ausschalten. Außerdem soll nach einem Klick auf das „x“ in der Ecke einzelner Anzeigen künftig genau erklärt werden, warum diese Anzeige angezeigt wird - und wie sich das verhindern lässt.

Die Neuerungen gelten den Angaben zufolge zunächst nur auf der Internetseite von Facebook. Bei den Angeboten für mobile Geräte - also Apps und mobile Internetseiten für Smartphones und Tabletcomputer - sollen sie erst später kommen.