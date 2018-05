Firma Essential von Android-Gründer angeblich vor dem Aus

Laut einem Bericht bei Bloomberg steht das Unternehmen Essential Products Inc rund um Andy Rubin vor dem Aus. Demnach stehe die Firma vor dem Verkauf, das nächste Handy wurde gestrichen. Demnach wurde eine externe Firma beauftragt, den Verkauf abzuwickeln. Es gebe auch bereits einen Interessenten, wie nicht namentlich genannte Quellen erfahren haben sollen.

Rubin selbst kommentierte den Bericht auf Twitter mit einem offiziellen Statement, hielt sich dabei aber vage. So heißt es: "Wir haben immer mehrere Produkte gleichzeitig in Entwicklung und wir brechen manche zugunsten derer ab, von denen wir denken, dass sie größere Hits sein werden.“ Das Unternehmen stecke alle Energie in künftige Produkte, die die Bereiche Home und Mobile umfassen würden.