Foxconn-Tochter Ennoconn hat Mehrheit im S&T-Aufsichtsrat

Beim Linzer IT-Dienstleister S&T ist nach dem Teilverkauf an die taiwanesische Ennoconn Mitte Juni nun der Aufsichtsrat von drei auf fünf Personen erweitert worden, weil Ennocomm nicht nur einen, sondern drei Vertreter in das Kontrollgremium schicken wollte. Das berichten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Dienstagabend online. Ennoconn gehört zum Apple-Lieferanten Foxconn und ist Mitte Juni mit 28,45 Prozent bei S&T eingestiegen. S&T notiert an der deutschen Technologiebörse TecDax.