Freund oder Feind: Warum die Erste Bank mit Apple kooperiert

Welche Konditionen die Erste Group mit Apple ausgehandelt hat, ist geheim. Darüber wollte man bei der Pressekonferenz am Mittwoch nicht sprechen. Ebenso gibt es keine Informationen darüber, wieviel die Anbindung an Apple Pay die Bankengruppe gekostet hat. Der Aufwand lässt sich zumindest in Personen messen: "Insgesamt haben zwischen 90 und 100 Leute an der technischen Umsetzung gearbeitet", sagt Bosek.

Keine Konkurrenz für Banken

Dass Apple den Banken irgendwann mit Finanzdienstleistungen Konkurrenz machen wird oder selbst als Bank auftritt, glaubt Bosek nicht. Das sehe man auch bei der erst kürzlich angekündigten Apple-Kreditkarte. Denn diese habe Apple ebenfalls in Kooperation mit einer Bank auf den Markt gebracht. " Apple bietet solche Dienste an, weil das Unternehmen die User noch stärker an sein Ökosystem binden will", sagt Bosek.