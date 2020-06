Führungswechsel bei Wikimedia

Die Software-Expertin Lila Tretikov wurde zur Chefin der Wikimedia-Stiftung berufen, von der die Enzyklopädie Wikipedia betrieben wird. Das gab die Stiftung am späten Donnerstag bekannt. Tretikov werde demnach die Geschäftsführung am 1. Juni übernehmen.

Sie wurde in Moskau in der ehemaligen Sowjetunion geboren und kam im Teenager-Alter in die USA. Dort war sie unter anderem bei Sun Microsystems und dem Marketing-Unternehmen GrokDigital tätig. Zuletzt arbeitete sie acht Jahre lang bei der Softwarefirma SugarCRM, die auf Programme für Kundenverwaltung spezialisiert ist. Die Wikimedia-Stiftung wurde seit 2007 von der kanadischen Journalistin Sue Gardner geführt. Sie solle Tretikov als Beraterin zur Seite stehen, hieß es.