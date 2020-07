Datenanalyse für ein besseres Spiel

Das neue Projekt wird jedenfalls vom Know-How der vergangenen Spiele profitieren. SocialSpiel verfügt über etliche Analyse-Werkzeuge und Daten, um zu wissen, was funktioniert. Dass die Informationsberge das Design dominieren, verneint Hutterer jedoch. „Nur weil man alle wichtigen Daten berücksichtigt und auf den Markt zuschneidet, heißt das nicht, dass es funktioniert und abhebt." Die Spielidee werde daher immer an erste Stelle stehen, die Daten helfen lediglich, es zu perfektionieren. Zudem muss man lernen, alle die Informationen zu interpretieren. „Ich sehen, wann und wo eine Person ein Tutorial frühzeitig beendet, warum sie das macht, darauf muss ich selbst kommen".

Durch die Analyse des Spielverhaltens und den Live-Blick auf das System, ist man täglich mit der brutalen Realität konfrontiert. Wenn ein genialer Einfall nicht funktioniert, merkt man das sofort. „Für Social Games braucht man eine dicke Haut. Es ist natürlich frustrierend, wenn Spieler eine Idee nicht gefällt. Aber im Gegensatz zu früher hat man nun immerhin die Werkzeuge, herauszufinden, woran es hakt."

Facebook bleibt Plattform Nummer eins

Was die vergangenen Jahre ebenfalls gezeigt haben: Facebook ist weiterhin die Nummer Eins bei Social Games. SocialSpiel hat zwar auch mit anderen Netzwerken wie Hi5 oder osteuropäischen Plattformen gearbeitet, insgesamt jedoch zwiespältige Erfahrungen gemacht. In Russland etwa gibt es laut Hutterer eine andere Preisgestaltung, da dort weniger Geld ausgegeben wird und nur wenige mit Kreditkarten, viele mit Mobile Payments zahlen. Außerdem liegen die Feiertage anders, was man bei Updates und Rollouts auch berücksichtigen muss. Mehr Plattformen in unterschiedlichen Regionen bedeuten mehr Komplexität, so Hutterer.

Man beobachte zwar die verfügbaren Möglichkeiten und habe sich auch schon mit Zynga.com beschäftigt, jedoch nichts Zwingendes entdeckt. „Auch Google+ wird als Spieleplattform kaum genutzt", sagt Hutterer. Deshalb fokussiert die Firma nun wieder auf Facebook. Dort seien die Menge an Nutzern, die Möglichkeiten sowie die Monitarisierung am höchsten. „Wir wollen es für eine Plattform exzellent machen, erst danach ziehen wir andere Plattformen in Erwägung", sagt Hutterer.