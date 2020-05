Fujitsu aktualisiert Storage-Portfolio Eternus

Fujitsu selbst spricht von einem Durchbruch in Sachen Leistungsfähigkeit. Im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen verfügen die neuen Eternus-DX-Systeme laut Fujitsu über einen fünf Mal schnelleren IOPS (Input/Output Operations per Second), eine drei Mal höhere Bandbreite und eine doppelt so hohe Bus-Performance in den Geräten. Sie ermöglichen außerdem eine Systemauslastung von bis zu 90 Prozent, bislang galt hier als Faustregel, den Wert 50 Prozent nicht zu übersteigen, um die Latenzzeiten gering zu halten.

Auch das Sichern und Archivieren von Daten soll mit der neuen Eternus CS8000 Appliance nun schneller und stabiler ablaufen. Laut Fujitsu ermöglicht das neue System 300 Prozent mehr Speicherkapazität, außerdem ist der Datendurchsatz im Vergleich zu den Vorgängern um etwa die Hälfte gestiegen.

Die komplette Produktlinie der Eternus DX S3-Systeme und die Eternus SF16 Management-Software sind ab sofort bestellbar und ab dem 16. Dezember 2013 erhältlich. Die Eternus CS8000-Systeme sind ab Dezember 2013 verfügbar, die Preise variieren nach Konfiguration.