Fujitsu präsentiert neue Hardware und Marketplace

Seit geraumer Zeit versucht Fujitsu unter dem "Slogan Human Centric Intelligent Society” sich vom Hardware-Hersteller zum Komplett-Dienstleister zu wandeln, der neben Hardware auch Software und DIenstleistungen anbietet. Dabei läuft das Geschäft mit der Hardware, für das Fujitsu in unseren Breiten vorrangig bekannt ist, zumindest in Österreich noch sehr gut. “In einem Markt der insgesamt um sechs Prozent geschrumpft ist, haben wir mit Computern und Monitoren ein Plus von 14 Prozent einfahren”, erklärt Johannes Baumgartner, Managing Director von Fujitsu. Dieser Erfolg basiert vor allem auf Großaufträgen für Desktop-Computer. Ein Einstieg in den Smartphone-Markt ist für Österreich derzeit nicht geplant, so Baumgartner. Trotzdem will Fujitsu in Europa investieren. “Wir produzieren ja schon in Deutschland und wollen gerade auf den europäischen Markt weiterhin einen speziellen Fokus legen”, so Baumgartner.

Das zeigt auch das neue Produktportfolio, das Fujitsu bei seiner World-Tour präsentiert. Neue Ultrabooks mit UHD-Displays, Convertibles und Tablets sollen die Hardwareverkäufe auch abseits von Großkunden mit Büro-Bedürfnissen ankurbeln. Die strategische Neuausrichtung in Richtung IT-Dienstleistungsanbieter soll parallel aber trotzdem weiter vorangetrieben werden. Das gilt auch für den Bereich Handel, wo Fujitsu bislang hauptsächlich als Hersteller von Kassa-Hardware in Erscheinung getreten ist. “Als reiner Massen-Hardware-Produzent ist das Überleben heute schwierig. Wir liefern eine flexible Gesamtlösung was Kunden-Management angeht, die auch bestehende Bausteine nahtlos einbinden kann. Das kann beispiesweise auch über eine monatliche Gebühr abgerechnet werden”, erklärt Richard Clarke, Vizepräsident für die Sparte Retail bei Fujitsu.