Games: "Tablets laufen dem PC den Rang ab"

Das klingt alles sehr berechnend.

Man muss so agieren, sonst macht man später kein Geld. Für die Spielebranche sind diese Analysen und Kosten-Nutzen-Rechnungen neu, in der Werbung ist das gängige Praxis. Die Spielebranche hat sich in den letzten 15 Jahren in Sachen Management und Finanzierung langsam professionalisiert. Dieser Datenauswertungsprozess ist ein Teil davon.: Es ist aber auch fuer die Designer sehr erfrischend sich nicht mehr nur auf Bauchgefühl und Forumeinträge von Spieler verlassen zu müssen, sondern statistisch feststellen zu können was funktioniert und was nicht. Es wäre zu kurzsichtig sich komplett auf Datenanalyse zu verlassen, aber das haben unsere Designer im Griff. Für die ist es ein spannendes Werkzeug, um gute Erfahrungen zu schaffen.

Die Spielkonsole kommt in Ihren Schilderungen zu Cute Kingdom gar nicht vor. Ist das Thema für Mipumi abgehakt?

Wir arbeiten aktuell an einem Konsolenspiel für eine bekannte Serie. Das ist weiterhin wichtig, um am Ball zu bleiben. Wir mögen immer noch Konsolenspiele und glauben, dass sowohl unsere Cross-Plattform- als auch unsere Free To Play Erfahrungen im Konsolenbereich sehr wertvoll sein werden.

Mipumi war je bislang nicht für seine eigenen Titel bekannt. Es dominierten Auftragsproduktionen. Kommt mit Cute Kingdom nun der Umschwung und die Abkehr vom bisherigen Modell?

Cute Kingdom ist unser erstes, eigenes Spiel. Wir werden aber wie schon in den vergangenen drei Jahren weiterhin Auftragsproduktionen realisieren. Das hat uns geholfen, Erfahrung zu sammeln und uns von kleineren zu immer größeren Projekten hochzuarbeiten. Wir stellen uns nun einfach nur breiter auf, um das Risiko zu minimieren. Wir müssen etwa Eigenes schaffen, um langfristig zu überleben. So können wir Ausfälle bei Auftraggebern, die ja meist unberechenbar sind, abfedern. Umgekehrt gibt ein eigenes Spiel mehr Freiheit beim Design und der Umsetzung. Wir können uns mittlerweile ein eigenes Team leisten, dass nur auf unsere eigenen Spielen fokussiert.

Das erinnert mich sehr an die Strategie von Sproing.

Es ist ähnlich. Es ist wichtig, dass man mittelfristig den Firmenwert mit der Erstellung von eigenen Inhalten stärkt. Neue Plattformen und Vertriebsmöglichkeiten als auch die kleineren Budgets für Browser, Smartphone und Social Games haben in den letzten Jahren die Barriere für eigene Produktionen gesenkt und somit einen wahren Boom ausgelöst. Der Markt hat sich nachhaltig verändert.

Welche Latte haben Sie sich gelegt, ab wann wäre Cute Kingdom ein Erfolg?

Zuallererst wollen wir etwas machen, das uns selbst gefällt. Dann soll es natürlich den Nutzer Spaß machen. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir binnen drei Monaten 50.000 User haben.