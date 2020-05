Gericht gibt Google im Streit über gescannte Bücher Recht

Bundesrichter Denny Chin wies am Donnerstag in New York die Klage mit der Begründung ab, der Internet-Konzern bewege sich im Rahmen des Urheberrechts. Das Unterfangen erleichtere den Zugang für Studenten, Lehrern und Forschern und berücksichtige die Rechte der Autoren. Weiter sei davon auszugehen, dass die Umwandlung in eine digitale Version den Absatz ankurbeln werde. „Aus meiner Sicht bietet Google Books einen deutlichen Nutzen für die Allgemeinheit“, sagte Chin. „Tatsächlich ist es ein Gewinn für die ganze Gesellschaft.“ Die Anwälte der Autoren waren wie Google-Vertreter für Stellungnahmen nicht zu erreichen.