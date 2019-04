Gewinn von Samsung Electronics bricht um mehr als die Hälfte ein

Das Überangebot an Halbleitern und der scharfe Wettbewerb auf dem Smartphonemarkt haben dem Marktführer Samsung Electronics zu schaffen gemacht. Operativ seien von Januar bis März 6,8 Billionen Won (umgerechnet fast 4,9 Milliarden Euro) verdient worden, nachdem im Vorjahr noch etwa 12,2 Milliarden Euro in der Bilanz standen, wie der südkoreanische Technologiegigant am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekanntgab.

Es ist das niedrigste Quartalsergebnis seit mehr als zwei Jahren und weniger als von Analysten erwartet.Investoren gehen allerdings davon aus, dass es für Samsung Electronics bereits in der zweiten Jahreshälfte Rückenwind gibt, wenn die Chippreise wieder anziehen.

Breites Sortiment

Während Smartphone-Konkurrent Apple ausschließlich Unterhaltungselektronik, Dienstleistungen und Computer im Angebot hat, setzen die Südkoreaner auf ein breites Sortiment, zu dem Fernseher, Hausgeräte, Bildschirme und eben Halbleiter gehören. Das Chipgeschäft generiert bei Samsung rund drei Viertel des Betriebsgewinns.

Der Konzernumsatz fiel im ersten Quartal um 14 Prozent auf 40,8 Milliarden Euro. Details zu dem Vierteljahr will Samsung Ende April veröffentlichen. Derzeit macht die Sättigung auf dem Smartphonemarkt den Südkoreanern doppelt zu schaffen, da sie zum einen Displays für die iPhones von Apple herstellen und zudem ihre eigenen Galaxy-Modelle nicht mehr so häufig über die Ladentische wandern. Apple wie auch Samsung setzt dabei der Wettbewerb durch chinesische Konkurrenten wie Huawei und Oppo zu.