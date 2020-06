Google-Chef knüpft Boni an Social-Media-Erfolg

Page

im Konzern Platz genommen, am vergangenen Freitag gab es bereits die erste unternehmensinterne Ankündigung von ihm: 25 Prozent der diesjährigen Mitarbeiter-Bonuszahlungen werden sich danach richten, wie gutSocial-Media-Strategie aufgeht. „Es handelt sich um ein gemeinsames Bestreben, also ist es wichtig, dass wir uns alle dahinter klemmen“, schriebin einem vertraulichen Memo , das an sämtliche Mitarbeiter des Internetkonzerns ausgeschickt wurde.

Weiter heißt es, dass auch Angestellte, die nicht direkt in Googles Social-Media-Bereich involviert sind, ebenfalls verantwortlich sein werden. Alle Mitarbeiter müssten künftig Produkte testen und Feedback dazu abgeben, zitiert Business Insider aus dem Memo. Page hält gewissermaßen das gesamte Unternehmen dazu an, auch bei Familie und Freunden die Werbetrommel für Googles soziale Angebote zu rühren. „Wenn wir Produkte veröffentlichen, testet sie und regt eure Familien und Freunde dazu an, dasselbe zu machen“, so Page weiter.

Sozial, aber kein Netzwerk

Googles Strategie in Sachen Social Media verlief bislang gewissermaßen häppchenweise. Anstatt eines eigenständigen Social Networks bringt der Internetriese immer wieder einzelne Produkte mit Social-Media-Charakter auf den Markt, die untereinander aber nur lose zusammenhängen. Das schlägt sich bisher auch auf den Erfolg bzw. Misserfolg der Angebote nieder. Der Twitter-ähnliche Dienst Buzz, der in Gmail integriert wurde, konnte bis heute keine starke Nutzerbasis aufbauen. Dass man nach Anmeldung eines Google-Kontos auch ein Nutzer-Profil anlegen kann, ist vielen Usern gar nicht bekannt. Und mit tatsächlichen Netzwerken wie „Orkut“ hat Google nur regional, in dem Fall in Südamerika, Erfolg.

Die neuste Social-Media-Bemühung startete Google kürzlich mit dem