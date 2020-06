Google: Das erste Jahr des Larry Page

Mit dem Kauf von Motorolas Mobility-Sparte steigt Google künftigt direkt in das Hardware-Geschäft ein und tritt damit auch in Konkurrenz zu all den anderen Geräteherstellern, die bislang Smartphones und Tablets für Android produziert haben. Die Motorola-Übernahme werde jedoch auch in Zukunft nichts an der Offenheit von Android ändern, betont Page in seinem Manifest-ähnlichen Brief, Google wolle auch weiterhin mit allen anderen Hardware-Herstellern zusammenarbeiten.

“Der Kauf von Motorola Mobility war sehr teuer, viele haben ihn nicht ganz verstanden, letzten Endes hat der Konzern aber viele, recht wertvolle Patente damit erworben”, sagt Leopold Salcher, Buy-Side Analyst bei Raiffeisen Capital Management, zur futurezone. Google probiere vieles oft abseits breiter öffentlicher Beachtung aus und stampfe Produkte dann ohne viel Aufsehen wieder ein. “Möglicherweise versucht Larry Page, diese Prozesse ein wenig zu begradigen und sich verstärkt auf die ohne Zweifel vorhandenen großen Wachstumschancen im Bereich mobiler Online-Suche und Online-Werbung zu konzentrieren”, so Salcher.

Kein Freund von Patentklagen

Google selbst hat sich bislang verhältnismäßg zurückgehalten, was das Verklagen von Konkurrenten betrifft. Wie Page auch in dem Interview mit Businessweek deutlich macht, ist er kein großer Befürworter der Patentkriege. “Mittlerweile halten wir als Google selbst eine Reihe von Patenten, die wir nie wirklich gegenüber anderen beansprucht haben”, so Page. Google sei auch so erfolgreich gewesen, ohne andere Unternehmen aufgrund von geistigem Eigentum zu verklagen. Den allgemeinen Trend zu Patentkriegen in der Branche findet der Google-Chef “traurig”. Firmen würden zu solchen Mitteln greifen, wenn sie in ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit nicht genug Vertrauen hätten.

Trotzdem muss sich Page dieser Tage einem Gerichtsstreit mit