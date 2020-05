Google macht neue Zugeständnisse an EU

Im Streit um sein Suchmaschinen-Geschäft will der US-Internetkonzern Google der EU-Kommission weiter entgegenkommen. Auf diese Weise will Google einer Milliarden-Strafe in der seit drei Jahren dauernden Auseinandersetzung entgehen. "Die EU-Kommission hat einen neuen Vorschlag von Google erhalten und prüft ihn", bestätigte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel auf Anfrage. Details wollte er nicht nennen. Ein Google-Sprecher sagte, der Vorschlag des Internetriesen "dreht sich um alle vier Kritikpunkte" der Kommission.